«Пакет был вскрыт»: Москвич обвинил «Почту России» в подлой краже отправления

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Отправления валялись на полу в подъезде, а некоторые из них имели значительные повреждения, - утверждает житель столицы.

Очередной перл выдали сотрудники «Почты России», которые поразили своим профессионализмом и сервисом москвича. Мужчина, придя к почтовому ящику за посылкой, обнаружил интересную картину, которая дала понять ему, что никто не заботится о сохранности отправлений. Почтальон просто бросил все пакеты, извещения и остальные посылки на пол рядом с ящиками и ретировался. Москвич обвинил «Почту России» в подлой краже отправления.

Когда молодой человек обнаружил это - один пакет уже был вскрыт. Также уже длительное время не может дождаться посылку из США, которая так и не попала ему в руки из-за нерадивых сотрудников почты.

Это не первый случай, когда люди получают свои посылки вскрытыми или повреждёнными. Однако жизнь ничему не учит организацию и её сотрудники продолжают поражать своим ужасным непрофессионализмом. Правда, некоторые клиенты также часто преувеличивают величину проблемы, и, не разобравшись в ситуации, порой обвинять «Почту России» во всех смертных грехах.

Вся ситуация описана со слов жителя столицы, которую сотрудники почтовой службы ещё никак не прокомментировали. Возможно, что мужчина сильно раздул проблему, однако факт нарушения налицо. Вероятно, что «Почта России» попытается уладить конфликт и возместит ущерб ради сохранения своей репутации.