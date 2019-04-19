Более 20 тысяч волонтеров станут участниками фестиваля «Пасхальный дар»

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С 25 апреля по 5 мая российская столица будет принимать шестой по счету фестиваль «Пасхальный дар». Его добровольческой программой предусмотрено проведение благотворительных забегов, организация пикников и ярмарок. По словам заммэра мегаполиса Натальи Сергуниной, эти мероприятия будут проводиться, как на площадках фестиваля, так и в кинотеатрах, библиотеках, учреждения образования российской столицы. Участие в фестивале примут почти 20000 волонтеров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что участником грядущего марафона добрых дел могут стать все желающие. Можно будет посадить дерево, отдать ненужные вещи тем, кто в этом нуждается, приобрести корм для животных из приютов. Волонтеры займутся обустройством детских комнат в больницах, созданием пасхальных сувениров, оформлением ограды Московского зоопарка и пр. Также в рамках грядущего фестиваля пройдет донорская акция.







