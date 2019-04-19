«Бери груши и вали отсюда»: Покупатель «Ленты» рассказал, как «быдло-продавцы» напугали его 5-летнего сына

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Житель Нижнего Новгорода сделал замечание за хамство сотрудникам гипермаркета «Лента», на что якобы получил ещё более грубый ответ.

Некогда популярная сеть гипермаркетов «Лента» в последнее время всё чаще оказывается в эпицентре скандальных историй. На фоне слухов о поглощении «Магнитом», в сети появляются негативные отзывы о работе заведений ритейлера. Так, в частности, житель Нижнего Новгорода рассказал, как его 5-летнего сына в «Ленте» напугали «быдло-продавцы».

Покупатель уточнил на портале «Отзовик», что инцидент имел место быть в одном из гипермаркетов сети в середине марта. Сотрудник «Ленты», по словам нижегородца, начал приставать к мальчику на что получил резонное замечание от родителя. Вместо того, чтобы извиниться за недостойное поведение, хамовитый продавец якобы послал подальше покупателя. «Бери груши и вали отсюда», - цитирует в отзыве слова «быдло-торговца» из «Ленты» возмущённый мужчина.

Помимо прочего, автор пишет, что часть сотрудников «Ленты» совершенно не разговаривает по-русски и, скорее всего, являются мигрантами из ближнего зарубежья. В ответ на хамство продавца, напугавшего 5-летнего ребёнка, покупатель составил жалобу и сообщил о случившемся на «горячую линию». К чести ритейлера, представители «Ленты» связались с пострадавшим и попросили подробно рассказать о случившемся, чтобы разобраться и принять меры к недобросовестным сотрудникам.