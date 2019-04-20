Собачья верность. Как Путин отдал дань уважения Жанне Фриске?

Сегодня, 00:00

Спустя почти 4 года после смерти Жанны Фриске, многим не дает покоя вопрос, почему же Владимир Путин так и не прокомментировал смерть певицы? А главное, почему он должен был это сделать?

Немногим известно, что Фриске и Путина связывали «особые отношения», можно сказать даже родственные — знаменитая «первая собака государства», пес Владимира Путина Кони оказалась родственником собаки трагически ушедшей Жанны Фриске.

Пес семейства Фриске по кличке Улиус является троюродным братом Кони. Такая связь не могла оставить равнодушных многих россиян.

Собаку Жанна Фриске приобрела в конце 00-ых, когда кресло премьер-министра РФ занимал Владимир Путин, а пост президента страны Дмитрий Медведев.

Будучи премьером, Владимир Владимирович очень часто попадал в объектив фотографа вместе со своей собакой, и даже на посту президента находил для нее время, однако в 2014 году, все изменилось.

Многие пользователи Рунета связывают то, что Владимир Путин, узнав о болезни Жанны Фриске в начале 2014 года, отдал дань уважения ей, показываясь со своим псом гораздо реже на улице, как раз тогда Жанна и узнала о своем страшном диагнозе.

После, каждого из них ждала тяжелая судьба. В 2014 году умирает «первая собака президента», в 2015 трагически уходит из жизни Жанна Фриске, а в 2016 года собака Фриске, троюродный брат Кони, также как и хозяйка, от рака — собачья верность.

И даже спустя несколько лет, Владимир Путин не заводил себе новых собак, либо скрывая их, косвенно выказывая честь певице таким образом. Многие пользователи Рунета до сих обсуждают, почему же, имея такую «близкую связь», Путин не дал комментариев о смерти Жанны Фриске. Но если версия с собаками правда, он молча оказал гораздо больше уважения трагически ушедшей певице.