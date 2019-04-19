Абоненты Мегафона нашли способ получать самые дешевые услуги

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Мобильные операторы пытаются выжать любые средства из своих клиентов. Так, Мегафон настолько «доканал» своих абонентов, что они придумывают целые инструкции, как не тратить больше денег, чем предписано в тарифном плане.

На одном из интернет-форумов пользователь опубликовал список способов Мегафона условно легально отмывать деньги у своих абонентов. Вместе со списком прилагаются и инструкции по избежанию всех этих хитрых уловок.

Одной из самых популярных «удочек» мобильного оператора является подключение разного рода услуг прямо с момента подключения основного тарифа. Изначально эти услуги имеют бесплатных пробный период, именно тогда клиенты и не догадываются об их существовании, но в дальнейшем начинают списывать средства со счёта, по окончании этого периода.

Её одним хитрым способ «добровольно-принудительного» подключения разного рода услуг, являются USSD рассылки, которые в большей степени просто рассчитаны на то, то случайным кликом пользователь подпишет себя на бесконечные уведомления и предложения или же иную платную ерунду. Как отмечает сам автор: «Рано или поздно в неподходящий момент вместо отмены можно ткнуть не туда и всё, Мегафон залезет в карман».

Такими хитрыми изощрениями мобильные операторы наживаются на невнимательности и неграмотности своих клиентов, которые в большинстве случаев и не подозревают о том, что с них списываются деньги за ненужную им информацию.

«Мегафон заманил хорошими возможностями подбора номера и своими заявлениями, что у них самая быстрая сеть. В теории так и должно быть, ибо у них больше частот, в реале их супербыстрая сеть ловится не везде и в других местах скорость не сильно отличается от остальных, бывало даже и хуже», - отмечают пользователи услугами мобильного оператора.

При должном информировании и небольшой затрате времени в итоге можно получить самые дешёвые услуги от мобильных операторов, главное вовремя найти то, что бессовестно «крадёт» денежные средства абонента.