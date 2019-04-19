Карты, деньги, все в карман? Клиент Альфа-банка нашел скрытые условия кредитования — бесконечный кредит?

Сегодня, 08:09

Многие клиенты Альфа-банка стали жертвами собственной невнимательности и экономической неграмотности, получив лишний «процентик» по кредитной карте.

Новые, уникальные предложения по кредитке — это не повышенный кэшбэк или увеличенный льготный период, а, как рассказал пострадавший клиент одного из крупнейших частный банков страны, условия, которые «помогут уйти в минус при любой сумме долга».

В случае, если клиент не смог погасить задолженность в течении льготного периода, а таких оказывается достаточно много, внесенная сумма будет списана «под ноль».

Например, «пострадавший» клиент рассказал, как он «попал на деньги». Признавая свою ответственность за непрочитанные условия, с которыми согласился, поставив подпись при получении кредитной карты, клиент Альфа-банка столкнулся с неожиданными для себя тратами, которые существенно «бьют по кошельку».

При окончании льготного периода, минимальный платеж остался прежнем — 400 рублей в месяц при общей сумме долга в 20 тысяч рублей. Положив 1,5 тысячи на карту, таким образом, сократив общую сумму задолженности, клиент пришел в ужас, когда деньги списались. Сумма разделилась «под проценты и под сумму долга» и ровно на 1500 рублей. То есть все осталось, как было.

«Карты, деньги — все в карман», - рассуждают пользователи сети, - только карты в свой карман, а деньги в чужой»

При обращении в службу поддержки, консультант лишь подметил, что необходимо было все выплатить в льготный период, не оказав никакой помощи.

Вот так и получил клиент, за свою невнимательность, бесконечный кредит. Конечно, это не является по-настоящему «скрытыми условиями», поскольку они наряду со всеми прописаны в договоре. Однако, пользователи Рунета рассудили, что на банке также лежит ответственность, как и на самом «пострадавшем», поскольку такие вещи должны быть оговорены клиенту лично, чтобы не возникало подобных проблем.