«Пламенный привет от UTair»: Пассажиры самолёта обнаружили возгорание двигателя при взлёте

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Во время вылета из аэропорта Внуково, один из пассажирских самолётов авиакомпании UTair загорелся прямо при взлёте. В отношении пассажиров, открывших во время инцидента люк аварийной эвакуации, был составлен акт о нарушении правил поведения на борту.

Во время набора скорости для взлёта самолёта Москва-Махачкала, пассажирами правого борта было замечено возгорание в его двигателе, после чего они начали требовать немедленную остановку воздушного судна. Лайнер был остановлен и возвращён на стоянку. Все пассажиры были эвакуированы, однако трое из них, поддавшись панике, вскрыли аварийно-спасательный люк и вышли на крыло самолёта.

После крушения «Боинга» в Эфиопии должна быть тщательная проверка воздушных кораблей, однако, авиакомпания UTair пренебрегла правилами технической безопасности и выпустила самолёт с возможными неисправностями.

Сама компания комментирует такую ситуацию, как штатную и заверяет, что в этом случае пассажиры бы никак не пострадали. Сами же пассажиры так не посчитали и потребовали предоставить им другой самолёт, на котором благополучно улетели с задержкой около 3-х часов.

Большинство считает эту российскую авиакомпанию несостоятельной для обеспечения качественных пассажироперевозок, отмечая ужасное состояние салонов самолётов и их обслуживание, но Росавиация не видит никаких причин для закрытия этой авиакомпании, даже несмотря на огромные финансовые трудности, которые она испытывает.

«UTair-дно. Самолёты в ужасном состоянии и до пассажиров им нет дела. Летать страшно», «От авиакомании «ЮТейр» такой вариант развития событий вполне реален», «В прямом смысле пламенный привет от UTair», - пишут пользователи Pikabu.

Касаемо тех пассажиров, которые самостоятельно эвакуировались из самолёта, увидев пламя из двигателя, составлен акт о нарушении правил поведения на борту. Двое мужчин и одна женщина, также покинули салон самолёта, через его крыло, но члены экипажа уговорили их вернуться.