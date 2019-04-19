Производство нелегального алкоголя в России выросло более чем в 1,5 раза

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Россия продолжает употреблять нелегальную алкогольную продукцию в больших количествах. Согласно проверке Росалкогольрегулирования, за 2018 год около 30% алкогольной продукции в России нелегальны.

Согласно судебному решению в России за прошлый год было уничтожено около 14 млн литров нелегальной алкогольной продукции, что превышает показатели за 2017 год более чем в 1,5 раза.

Росалкогольрегулированием было проверено 118 тыс. декалитров водки, из которых около 36 тыс. декалитров оказались продуктами несанкционированного производства. Остальная спиртосодержащая продукция была проверена в объёме 1 млн 104,1 тыс. декалитров, 47,5% которой также были нелегальны.

Росалкогольрегулирование предложило Росстандарту провести перепроверку госстандартов на пиво и его производство. В их предложение входило включение в документ методики, позволяющей определить долю солода в напитке.

На сегодняшний день алкоголизм и нелегальное производство алкоголя являются чуть ли не самой важной социальной проблемой на территории Российской Федерации. Государственные структуры пытаются принимать меры по борьбе с обоими факторами, однако при отрубании одной головы, на её месте вырастают две новые.

Многие считают, что русский алкоголизм неизлечим и его невозможно искоренить, однако российские структуры всеми силами стараются доказать, что это далеко не так.