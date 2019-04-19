Дмитрия Быкова транспортировали самолётом из Уфы в Москву

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Писатель и журналист Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе и срочно самолётом транспортирован в Московскую больницу. Его сопровождали жена и дочь. На данный момент диагноз остаётся неизвестным.

Для отправки писателя в Москву, решение необходимо было принять его родственникам, так как сам Дмитрий находится в медикаментозной коме, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии.

Изначальная госпитализация была проведена с подозрением на инсульт, однако в последствии диагноз не подтвердился. Медиками также не было обнаружено никаких признаков нарушений мозгового кровообращения и нарушений работы нервной системы. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Возможно, что ухудшение состояния его здоровья связано с хроническим заболеванием. Однако, она не уточняет с каким.

Интенсивное лечение 51-летний Дмитрий Быков будет продолжать в столичном госпитале имени Бурденко. На сегодняшний день его состояние описывают, как тяжёлое, но стабильное и без изменений.

Его госпитализация произошла 16 апреля в Уфе, где он планировал провести лекцию «Прямая речь». Перелёт Дмитрия и его жены с дочерью был оплачен редакцией «Новой газеты».