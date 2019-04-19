Алёшина гордость! Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дарья Навальная - дочь российского оппозиционера Алексея Навального поступила на бесплатное обучение в один из самых престижных университетов США. Стэнфордский университет принял документы на поступление и предложил обучение на бюджетной основе.
Сам Алексей Навальный, также заканчивал обучение по бесплатной программе в Йельском университете, как и руководитель его предвыборной кампании 2018 года- Леонид Волков.
Ранее Алексей заявлял о том, что дети российских чиновников не должны учиться заграницей, так как сами депутаты отзываются о российской образовательной системе, как самой лучшей. Однако, сам отправил свою дочь в зарубежное высшее образовательное учреждение.
Девушка в своём видеоблоге на YouTube, рассказала о том, как же ей удалось поступить в университет без лишних проблем. Обучение по бюджетной программе она сможет начать только в 2023 году.
Дарья сказала о том, что в целом её поступлению помог некий проект, которым по предположениям может являться цикл интервью «Голос моего поколения», выпускающийся на YouTube канале небезызвестного отца-блогера.
Сам Алёша не скрывает свою гордость, испытываемую за дочь, о чём благополучно написал в своём Twitter.