«Нам не дают спасать жизни»: Фельдшер из Орла рассказала о тяжёлых буднях российской медицины

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От подобной проблемы не первый год страдают и другие регионы.

О наболевшем фельдшер одной из бригад «скорой» рассказала на форуме. В Орле, откуда родом сама женщина, разгулялась проблема бесполезных медиков. Приезжая на вызов, они порой не могут оказать необходимую помощь пациенту, который иногда не доживает до доставки в больницу. И речь, как оказалось, идёт вовсе не о недостаче медикаментов.

Будни российской медицины усложнены отсутствием мужчин-фельдшеров, в первую очередь. Непрактичность советских застроек не позволяет медикам перенести «тяжёлого» больного из квартиры в машину «скорой», поэтому поиск рук занимает ценное время. Ситуация усложняется тем, что бригады, где нередко работает один фельдшер и тот – девушка, не имеют права вызвать подмогу из МЧС. Фельдшер описала ситуацию так: «Мы хотим спасать жизни, но нам не дают этого делать».

Дефицит кадров бушует давно. По состоянию на 2017 год в Кемеровской области нехватка составила 35%, в Южно-Сахалинске – на 28%, в остальных регионах ситуация схожая. Это побудило мужчин отказаться от низкооплачиваемой и трудной должности и выбирать прибыльное врачебное дело или вовсе уходить из профессии, ставя под угрозу жизнь пациентов.

Эксперты же уверяют, что критичность дефицита преувеличена. На качество работы влияет количество ложных вызовов, в которые входит даже звонок бабушки, которой нужно сделать укол. По мнению специалистов, часто люди драматизируют и вызывают помощь, когда их жизни ничего не угрожает, предлагая заниматься самолечением. Однако как среднестатистическому россиянину определить опасность своего состояния они почему-то объяснить не смогли.