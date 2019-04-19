«Не стащу, так хоть изгажу»: «Почта России» взбесила жительницу Норвегии, «выпотрошив» её посылку

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Женщина заплатила 2000 крон за пересылку и получила от «Почты России» свою посылку назад спустя полгода после отправления.

Почта России давно застолбила за собой у россиян репутацию крайне ненадёжной службы. Как оказалось, дурная слава российской госкомпании распространилась уже далеко за пределами страны. Так, жительницу Норвегии взбесила «Почта России», которая просто не просто опоздала с доставкой новогодних подарков, вернула посылку отправителю спустя полгода, но и выпотрошила её, превратив содержимое в сплошную «кашу».

Уроженка России, которая сейчас проживает в маленьком городке на севере Норвегии, рассказала о своём негативном опыте общения с «Почтой России» на личной странице в Facebook. На днях женщина получила назад свою посылку, которую она отправила в Россию подруге ещё 28 ноября. Она хотела передать внукам своей приятельницы иностранные сладости к Новому году, надеясь, что «Почта России» доставит отправление за месяц. Но посылке не суждено было попасть к получателю.

Жительница Норвегии отметила, что её подруга неоднократно лично обращалась в «Почту России», когда спустя время заметила, что извещение о посылке всё не приходит. В отделении ей ничего не говорили, а на просьбы отследить движение почтового отправления по адресу – отказывали. В итоге посылка нашлась через полгода, когда «по невостребованности» пришла назад в Норвегию. Причём, судя по фото, которое к посту прикрепила автор, в ней уже изрядно покопались.

Женщина обратила внимание, что содержимое посылки намеренно «выпотрошили», поняв, что украсть здесь что-то ценное попросту нельзя. Продукты и сладости были вскрыты ножом и разбросаны, а брусника размазана по коробке. «Это принцип «не доставайся ты никому». Не стащу, так хоть изгажу», - возмущается отправитель. Пострадавшая пожаловалась, что потратила на посылку подруге множество сил и денег. Свои материальные потери от «беспредела» почты она оценивает в 2000 норвежских крон, что по актуальному курсу составляет 15 тысяч рублей.