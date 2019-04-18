«Без меня меня судили»: Законопослушная москвичка внезапно задолжала «Сбербанку» 42 млн рублей

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Женщина уверяет, что стала жертвой ужасной ошибки.

О своей проблеме москвичка рассказала не только на просторах Сети, но и уведомила правоохранительные органы о происшествии, в которое её вольно-невольно втянул в банк. Из её слов стало известно, что «Сбербанк» обнаружил у неё задолженность перед Мытищинским городским судом в размере 42 млн рублей.

Поскольку карты пострадавшей насчитывали чуть больше 90 тысяч рублей, сумма была списана, а счета – арестованы до полного погашения долга. Однако сама женщина уверяет: «Без меня меня судили», - ведь она законопослушная гражданка.

Удивительно, но её слова полностью подтверждают как сотрудники банка, так и работники суда. В реестрах производства на имя пострадавшей не регистрировали, а это означает, что банк мог допустить ошибку. Такого мнения придерживается и сама москвичка, но в надежде получить поддержку от специалистов встречается только со «щенячьими» глазками и пожиманием плеч.

На деле подобный случай действительно трудно решим. Каждая из сторон может не видеть своей ошибки в происшествии, поэтому «футболит» владельца счёта от одной инстанции к другой. Единственным вариантом выйти на путь решения может быть запрос в банк с требованием предоставить документы, на основании которых было принято решение о списании.

С ними жертва ошибки может направиться в суд и либо сразу урегулировать конфликт, либо подать иск о неправомерных действиях структур и претендовать на компенсацию. Впрочем, уверяют юристы, такие разбирательства затягивают и оказываются малоэффективными. К тому же, если списание произошло с кредитной карты, то накопленные за время внезапной задолженности проценты почти наверняка придётся выплачивать пострадавшему.

Стоит отметить, что в новостных сводках «Сбербанк» часто фигурирует с суммами в 42 млн рублей, что вполне могло стать причиной для ошибочного спасания из-за несовершенства системы. Однако последнее слово скажет суд.