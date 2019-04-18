Билайн чист: Пользователи теряют гигабайты трафика на смартфонах из-за вирусов

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Пострадавший теряет 1,5 Гб мобильного трафика каждую ночь и подозревает в этом оператора, однако безосновательно.

В социальной сети Twitter один из пользователей опубликовал жалобу о том, что устройства его семьи каждую ночь расходуют 1,5-2 Гб мобильного трафика, хотя они одновременно подключены к домашней сети. Подобный парадокс вызвал множество вопросов у пользователя и он решил, что это именно оператор виновен в пропаже.

Однако, сам Билайн решил ответить мужчине, что он «чист» и посоветовал проверить телефон на вирусы или же банальное автоматическое подключение к передаче данных для обновлений, ведь когда телефон стоит на зарядке, он зачастую включает все, что только можно. Так ответили мужчине и сами пользователи.

Возможно, сейчас стало определенным трендом выискивать какие-то плохие черты той или иной услуги, но здесь, скорее всего, причина в том, что пользователи теряют гигабайты трафика на смартфонах именно из-за вирусов.

Также стоит отметить, что компания не игнорирует чужие обращения, а пытается решить проблему, что делают не все производители или же операторы. При этом консультант указал на возможные недочеты и, возможно, тем самым решил вопрос клиента, что немаловажно для поддержания доверия к своему продукту.

Таким образом, прежде чем обвинять кого-либо или что-либо стоит разобраться, может быть проблема кроется именно в неправильном обращении или использовании. Тем более, что смартфоны – дело тонкое и до конца в их функциях не каждый опытный человек способен разобраться и для этого существуют консультации, даже в соцсетях.