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Пока рушатся от времени больницы - власти тратят на утилизацию кораблей колоссальные деньги, которые могли бы потратить на более волнующие общество цели.

До 2021 года «под нож» должны уйти шесть кораблей и подлодок. Из них 2 крупнейших в мире атомных ракетных крейсера, а также 4 атомные подводные лодки.

Ведомство подтвердило эту информацию. Однако вместо ремонта больниц власти потратят 2,7 млрд на утилизацию подлодок. Стоял вопрос о модернизации крейсеров, но было принято решение об их утилизации. Из 2,7 млрд выделенных на проект, почти половина уйдёт на АПЛ «Подольск», остальные судна обойдутся от 250 до 400 млн рублей. Однако целесообразны ли эти мероприятия на такую сумму, ведь их стоимость, которую выручат в ведомстве? составит всего около 1,3 млрд рублей, что в два раза меньше стоимости утилизации.

Это в то время как в стране от времени рушатся больницы и школы. Треть лечебных учреждений находится в плачевном состоянии, где с потолка на пациента может сыпаться штукатурка, а стены покрыты облущенной краской. Оборудование старое и не соответствует современным требованиям.

На деньги, выделенные из бюджета страны на утилизацию части флота можно было купить более 150 аппаратов МРТ или сделать капитальный ремонт не менее 50 лечебных учреждений в стране, тем самым улучшив качество медицинских услуг. А также эти средства можно было пустить и на другие социальные объекты, которые требуют ремонта или которых вовсе нет в некоторых регионах.