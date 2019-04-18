«Порнография, а не талисманы»: Кот-ушанка и медведь-неваляшка взбесили весь интернет

Сегодня, 21:00

Студия Артемия Лебедева всегда отличалась «особым» виденьем, но в этот раз превзошла сама себя.

Олимпийская сборная России, в последние годы, переживала не самые простые времена. Повлиял на это, безусловно, допинговый скандал, который разразился еще в 2015 году, однако своего апогея достиг в 2017-м, когда массу спортсменов лишили возможности принимать участие в самом главном для них спортивном мероприятии.

Однако, беды отечественных атлетов на этом, по всей видимости, не заканчиваются. Новые талисманы олимпийской сборной, которые сегодня показала дизайнерская студия Артемия Лебедева, были восприняты публикой, мягко говоря, в штыки.

Это и неудивительно, учитывая то, что теперь представлять Олимпийскую сборную страны будут крайне противоречивые символы. С одной стороны – это кот-ушанка, который ходит на двух ногах и выглядит так, будто сделал что-то очень плохое. С другой – медведь-неваляшка-матрешка. Реакция пользователей была однозначна – непонятные существа взбесили весь интернет, что спровоцировало волну негативных комментариев.

«Наркомания, да и только», «Порнография, а не талисманы», «Полное безобразие, медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали», «У меня сын аутист лучше нарисует! Позор! Еще небось на разработку этих талисманов миллиард потратили!», - пишут разъяренные пользователи.

Почитать все это можно прямо в Instagram, где талисманам уже завели собственный аккаунт. Помимо всего прочего, там можно принять участие в конкурсе на выбор имени, так как названий у этих «произведений искусства» еще нет. Наслаждаться персонажами россияне смогут до старта Олимпиады в 2020 году на всех соревнованиях, где будут участвовать российские олимпийцы.