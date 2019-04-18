Вор должен сидеть в тюрьме!: Российские айтишники угрожают Apple из-за двухмесячной задержки выплат

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Компания игнорирует разработчиков 1,5 месяца и они готовы подать на нее иск по взысканию задолженности по зарплате.

Стало известно, что вот уже 2 месяца американская компания Apple не выплачивает российским разработчикам заработную плату. По их словам, три года назад сложилась похожая ситуация, но тогда проблему удалось решить, обратившись к американцам напрямую. Проблема оказалась в том, что банк, через который айтишники получали деньги, попал в санкционные списки. Все денежные средства были выплачены, но сейчас 1,5 месяца никто, даже в американском ведомстве, не отвечает на запрос возмущенных разработчиков. А ведь каждый из них потерял большие деньги. Кто-то меньше сотни тысяч рублей, а кто-то миллионы.

По их словам, если проблема не решится, им придется подавать на компанию в суд по взысканию задолженности, а также процентов с использования чужих денежных средств, сначала на «Эппл рус», а там уж «как пойдет». Ведь, как говорится, «вор должен сидеть в тюрьме!», а в данном случае у разработчиков «украли» их кровно заработанные средства.

При этом российские айтишники также угрожают Apple из-за той самой двухмесячной задержки выплат и, в случае блокировки аккаунтов пострадавших после судебного разбирательства, разработчики предпримут следующий шаг, который позволит «наказать их за подобное действие». Будем надеяться, что до этого не дойдет и все-таки ребята получат собственные деньги и политические проблемы не будут отражаться на рядовых гражданах в таком ключе.