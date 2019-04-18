Развели «по приколу»: Уловки «Мегафона» подписывают клиентов на платный контент

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35 рублей в день можно лишиться, если проигнорировать надпись мелким шрифтом.

Пользователь «Мегафона» попытался разобраться, как получается, что время от времени он и многие другие клиенты популярного мобильного оператора оказываются подписанными на различные платные услуги. Как правило, они носят развлекательный характер – всевозможные сайты с весёлыми фото и видео, приколами и анекдотами. Однажды мужчина попытался войти на нужный ему сайт, но вместо него появился так называемый редирект с окном, предупреждающим об авторских правах и единственной кнопкой «продолжить». Нажав на неё, следует ещё одно извещение о содержании сайта с аналогичной кнопкой. Мало кто обращает внимание на мелкий шрифт, где сказано о согласии с условиями подписки стоимостью 35 рублей в день.

Любознательный клиент продолжил эксперимент и выяснил, что подобные уловки «Мегафона» подписывают пользователей на платный контент. Затем следует извещение, что подписка оформлена. Мужчина решил выяснить, на кого зарегистрирован домен развлекательного сайта. Его предположения подтвердились – совсем недавно мобильный оператор зарезервировал домен. Возмущенный клиент уверен, что его и многих других просто «развели» на пристрастии к «приколам и видосикам», сгоряча называя это мошенничеством.

Но служба поддержки, куда он обратился, формально права, парируя жалобы согласием клиентов на платную подписку. Пользователь дал несколько советов, чтобы избежать этой неприятности. В первую очередь, необходимо обязательно читать мелкий шрифт во всплывающих окнах, чтобы не нарваться на «подставу». Кроме этого, потребовать у оператора подключить контентный счёт в соответствие с законом «О связи».