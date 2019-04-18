Заголубили Пендосию?: Секс, ушедший из жизни молодых американцев, приходит в жизнь молодых россиян

Сегодня, 07:52

Около 27% молодых мужчин в возрасте до 30 лет не имели сексуальных отношений с противоположным полом с 18 лет, выяснили американские исследователи.

В Национальном центре изучения общественного мнения при Университете Чикаго заявили, что секс в последние годы уходит из жизни молодых американцев. Установить это удалось благодаря социологическому опросу, проводимому на регулярной основе с 1972 года. Как пишет Washington Post, в США наблюдается пугающая тенденция к стремительному снижению доли молодых людей, ведущих активную гетеросексуальную половую жизнь. Так, число мужчин до 30 летнего возраста, имевших последние гетеросексуальные отношения более 12 месяцев назад, в период с 2008 по 2018 год практически утроилось. При этом значительная часть американцев не занималась сексом с 18-летнего возраста. Как ни удивительно, но женской часть населения оказалась более активной в сексуальном плане. Лишь 18% женщин в возрасте от 18 до 30 лет имела последнюю половую близость более года назад.

Проявления аналогичной тенденции опасаются и в Великобритании из-за наличия сходств в социальной и культурной сферах жизни населения двух стран.

Стоит отметить, что настоящим национальным бедствием рост сексуальной неопытности давно уже стал для Японии, где, по данных Токийского университета, четверть взрослого населения в возрасте до 39 лет являются девственниками. В связи с этим в Стране восходящего солнца остро встала проблема рождаемости и быстрого старения населения. Сейчас Японию заслуженно считают «страной стариков».

Причин для появления такой весьма нестандартной проблемы в может быть много. Среди факторов, оказывающих немалое влияние на сексуальную сферу жизни людей, американские исследователи особо выделяют свободный доступ к самым разнообразным материалам порнографического характера, так сказать на любой вкус и цвет.

Впрочем, российские исследователи пока не бьют тревогу из-за возможности возникновения аналогичной ситуации. Молодые россияне решительно не поддаются подобным тенденциям, активно радуясь пришедшему в их жизни сексу и посмеиваясь над своими сверстниками из «заголублённой Пендосии?».