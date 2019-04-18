Помидоры дороже пива: Цены на продукты питания в России в разы превышают цены на алкоголь

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Уровень алкоголизма в России, по некоторым оценкам, приобрёл характер национального бедствия. Однако, что кроется в его истоках? Завышенные цены на продукты, которые в разы превышают стоимость цен на алкогольную продукцию.

Во всех торговых точках страны каждый россиянин может лично убедиться в том, что литр пива «Жигулёвское» стоит дешевле, чем литр сока «Любимый». И такую разницу можно найти на полках любого магазина России, где здоровое питание проигрывает в цене своему «вредному» конкуренту.

В качестве ещё одного примера, в одном из супермаркетов была запечатлена цена на 4 помидора, местного производства с пометкой «экологически чистый продукт», которая составила 551 рубль 49 копеек. На ещё одном фото, можно увидеть цену на пивной напиток, российского производства, но за цену 155 рублей. Цена помидоров в 3,5 раза превышает цену на алкогольсодержащий продукт.

Россия находится на третьем месте в рейтинге стран с самой большей смертностью от алкоголизма. Очевидно, что при таком ценовом разрыве страна будет находиться в вечной алкогольной зависимости, просто потому что он дешевле.

Хронический алкоголизм был назван самым масштабным бедствием Российской Федерации, угрожающим социально-экономической жизнедеятельности страны из-за высокого уровня заболеваемости и смертности, связанной с употреблением спиртосодержащих напитков.

Очевидно, что такая ситуация будет оставаться неизменной, до тех пор, пока не будут пересмотрены цены на продукты в целом. На данный момент, россиянам дешевле пить, чем есть.