«Аэрофлот», приструни стюардесс: Пассажирку самолёта обвинили в дебоше на ровном месте

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Женщина захотела пересесть на свободное место в салоне самолёта, что чуть не закончилось для неё снятием с рейса и судебным разбирательством.

Пользователь Pikabu поделился историей своей матери, произошедшей на борту самолёта рейса Симферополь-Москва авиакомпании «Аэрофлот». Женщина захотела пересесть на свободное место возле аварийного выхода, так как от долго сидения у неё заболели колени. Такие места в народе считаются бесплатными «местами повышенной комфортности» из-за большего расстояния до следующего ряда кресел — там больше места для ног.

Пассажирка спросила разрешения у стюардессы пересесть на свободное место и, после положительного ответа, спокойно переместилась, дав отдохнуть больным коленям.

Проблемы начались позже, когда после раздачи еды на неё налетел старший бортпроводник с требованием покинуть место. Их не интересовало, что в проходе стояла телега с едой — видимо, женщине нужно было через неё перепрыгнуть.

На предложение оплатить место бортпроводники ответили отказом и предъявили бумагу, предупреждающую о возможном снятии с рейса и передаче её данных в правоохранительные органы. К слову, невыполнение распоряжения командира воздушного судна может грозить арестом до пятнадцати суток или административным штрафом.

Уже после прилёта в аэропорт Шереметьево женщину привели в отдел полиции, где продержали около часа. Впрочем, для неё всё закончилось хорошо: по словам автора поста, полицейский в отделении «покрутил пальцем у виска» на угрозы бортпроводников и отпустил пассажирку.

Можно было бы обвинить бортпроводников «Аэрофлота» в неадекватности и попросить авиакомпанию их приструнить, если бы не сомнения ряда пользователей относительно поведения женщины на борту: многие комментаторы предположили, что ситуация выглядела вовсе не так, как было описано в посте.

Возможно, после просьбы пересесть на указанное в билете место скандал начала сама пассажирка, создав неудобства другим пассажирам. В таком случае выданная ей бумага являлась простым предупреждением, которое могло успокоить распоясавшуюся женщину.

Впрочем, правду знают только непосредственно присутствовавшие при инциденте пассажиры.