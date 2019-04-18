Метро Москвы не для людей - Деньги за «Тройку» вернуть нельзя

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Пользователи в сети активно обсуждают возможность возвращения денег за потерянную карту «Тройка». «Тройка»- это популярная в Москве транспортная карта, используемая для передвижения в общественном транспорте.

Проблема в том, что «Тройка» не является персонифицированной картой, то есть она не привязана ни к номеру телефона, ни к банковской карте, ни к чему-либо иному - фактически, ей может воспользоваться любой. Именно поэтому, при потере карты деньги, находящиеся на ней, не могут быть возвращены. Видимо, метро Москвы работает не для людей.

Компания - владелец «Тройки» не может быть уверена, что сообщая о потере, даже предъявляя чеки и прочее, вы не планируете просто получить вторую карту. Списать же существующие поездки с утерянной карты невозможно.

Персонификация карты была обещана почти сразу после её введения в 2013, однако не введена до сих пор. Часть пользователей считает, что нынешняя ситуация выгодна Мосгортрансу, который, таким образом, снижает расходы и принуждает людей покупать новые карты. Некоторые даже рады отсутствию персонификации, так как считают, что с её помощью правительство смогло бы установить тотальную слежку за своим населением.

Часть комментаторов отмечают, что в Питере есть возможность заблокировать карту и перевыпустить потом её же, однако карту «Тройка», как заявляют её владельцы, заблокировать на данный момент невозможно.