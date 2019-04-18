«Аэофлот» и «Победа» курят в сторонке: Закрылась худшая авиакомпания в мире

Сегодня, 07:30

Самая плохая авиакомпания в мире закрылась, после долгих и тяжёлых лет «выживания» на рынке авиаперевозок. По количеству жалоб «WOW air» в разы превосходила российские компании «Аэрофлот» и «Победа», что лишний раз даёт надежду на светлое будущее пассажирских авиаперевозок России.

Исландский лоукостер «WOW air» благополучно потерпел банкротство и прекратил все полёты, разместив официальное уведомление на своей веб-странице. Своим финансовым крахом авиакомпания разрушила планы тысяч пассажиров.

Однако, не многие удивились закрытию компании, так как она в нескольких рейтингах занимала последние позиции и была провозглашена «худшей авиакомпанией в мире». Большое количество пассажиров были жертвами некачественного выполнения работы сотрудниками «WOW air», которые то теряли багаж, то его ломали, отменяли рейсы и не возвращали деньги.

Один из пользователей Twitter рассказал о своей проблеме, произошедшей с этой авиакомпанией не зря, названной как «сама худшая». При перелёте этим лоукостером, багаж пассажира был сильно повреждён, после чего он подал заявление в авиакомпанию, с просьбой возместить ущерб. Периодически он получал ответы по типу «Подождите ещё немного, скоро мы вам выплатим компенсацию», однако, по словам молодого человека, его ожидание длится уже более 8 месяцев.

Банкротство этой компании может понести за собой большой ущерб экономике Исландии, так как 40% посетителей страны летали с «WOW air».

На таких примерах русские авиакомпании могут видеть, как нельзя делать и как избежать банкротства. «Аэрофлот» и «Победа» нервно курят в сторонке и должны учиться на чужих ошибках, принимать во внимание жалобы и недовольства пассажиров, чтобы в дальнейшем с ними не повторилась судьба исландского коллеги.

Но, не может не радовать то, что крупные авиакомпании России всё же стараются делать упор на клиентоориентированность, но плохо то, что они при этом не создают должных условий для работы внутри корпорации.