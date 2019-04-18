Американская мечта слуги российского народа: У бывшего мэра Хабаровска нашли шесть домов в США

Сегодня, 04:05

Штаб Навального нашёл у мэра Хабаровска Александра Соколова 6 домов в США, которые те приобрел за 18 лет «честной» государственной службы во благо народа с 2000 по 2018 год.

Почётный гражданин Хабаровска Александр Соколов, отдавший 18 лет жизни усердному служению народу на посту мэра города, может оказаться не так честен и чист на руку, как свято верили хабаровчане. Крайне занимательными фактами из жизни рядового слуги народа поделился штаб Алексея Навального, который провёл тщательное расследование в отношении государственной деятельности Соколова.

Как сообщает хабаровский штаб оппозиционера, за все годы работы под крылом Соколова чиновники мэрии со спокойной душой присваивали себе городское имущество и приобретали дорогую недвижимость за счёт бюджета. Так, у их предводителя загадочным образом появились несколько домов, причём не на территории оберегаемой им России, а далеко за её пределами – в Соединённых Штатах. По данным штаба, семье чиновника принадлежит 5 домов в солнечной Калифорнии, а также 1 – в штате Вашингтон.

Примечательно, что по подсчётам оппозиционеров, общая стоимость заграничного имущества бывшего мэра превышает сумму в $6 млн, и ежегодно чете Соколовых приходится платить налоги за это удовольствие – порядка $50 тыс. При этом, если верить декларации о доходах бывшего чиновника и результатам расследования штаба, за все 18 лет работы Соколов и его супруга сумели заработать порядка $1 млн.

Видимо, работали не покладая рук только лишь для того, чтобы платить в иностранную казну налоги за «американскую мечту», невероятным образом «свалившуюся» на них.

Интересно, насколько неожиданными и впечатляющими результаты расследования штаба Навального оказались для следственных органов города. Жители Хабаровска, наверное, были весьма удивлены тому, что они буквально за свой счёт купили горячо любимому мэру столько элитной недвижимости в США и платили за него налоги в американскую казну.