Форум «Город образования» поспособствует углублению партнерства России и ОАЭ

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Август 2018 года ознаменовался подписанием соглашения о партнерстве между организаторами Московского международного форума «Город образования» и Всемирного саммита AQDAR. Их взаимодействие нацелено на укрепление партнерства между РФ и ОАЭ. Проведение традиционного Форума «Город образования» на ВДНХ (Москва) в текущем году намечено на период конец августа-начало сентября. В его программе будет представлен саммит AQDAR — впервые в истории его проведут не на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Всемирный саммит AQDAR-2019 поможет объединить преподавателей, учащихся, родителей, разработчиков инновационных технологий и концепций в сегменте образования. Делегаты из ОАЭ смогут изучить проекты столичной системы образования в рамках Форума «Город образования». В мероприятии будут участвовать авторитетные спикеры, будет организована презентация лучших инновационных проектов в мире в сфере образования. Организаторы планируют, что объединение инициативы AQDAR, которая переводится как «Я могу», и концепции «Города образования» поможет получить хорошую синергию. В ее рамках воедино сольется взаимодействие групп педагогов и учеников.







