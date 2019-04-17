Вспышка ротавируса в детсаду Сыктывкара: введен карантин

Вчера, 23:51

В Сыктывкаре из-за ротавируса, от которого пострадали воспитанники детсада №7, закрыли на карантин один из корпусов дошкольного учреждения.

Он не работает уже больше недели. Вспышка ротавирусной инфекции произошла сразу у нескольких детей. Руководство дошкольного учреждения приняло решение о частичном закрытии детсада на карантин. В закрытом корпусе проводится тщательная дезинфекция. Пока нет точной информации о том, когда детсад начнет работать в обычном режиме. По некоторым данным, карантин может продлиться до 19 апреля.

Специалисты предупреждают: ротавирус крайне опасная инфекция, способная негативно влиять на организм в течение нескольких недель. Судя по всему, именно по этой причине заболевшие дети вряд ли вернутся в детсад в ближайшие дни. На лечение требуется время.

Заразиться ротавирусом просто: из-за некачественной воды или грязных рук. Заражение происходит контактно-бытовым путем. Не исключено, что источником распространения ротавируса стал один из воспитанников детсада.

В последнее время в СМИ стали чаще появляться материалы, посвященные питанию детей. Толчком для этого послужила вспышка дизентерии в московских детских садах в декабре прошлого года. В январе в интернете стали ходить слухи, что в заболевании 57 детей виноват поставщик питания компания «Конкорд» петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Позже Роспотребнадзором было установлено, что причиной недомогания дошкольников стал некачественный творог Липецкого молокозавода. «Конкорд» расторг договор с недобросовестным поставщиком молочных продуктов.