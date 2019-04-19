Юрий Куклачев рассказал, чего ждать от реализации его образовательно-воспитательного проекта в московских школах

Сегодня, 15:55

Клоун, дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщил о том, что его образовательно-воспитательный проект «Школа доброты» получил поддержку у первого лица московского образовательного ведомства Исаака Калины. Министр предложил людей для разработки программы, чтобы она впоследствии могла стать частью общеобразовательной программы. Такую информацию передает АГН «Москва».

В своем комментарии Юрий Куклачев сообщил, что сейчас в столице РФ готовятся к реализации проекта «Школа доброты» в стенах 10-20 школ. С помощью этого эксперимента другие учреждения образования увидят пользу проекта. Это поможет им принять решение о присоединении к нему.

Как сообщил Юрий Куклачев, с помощью проекта «Школа доброты» можно будет воспитать у детей чувство патриотизма, основанного не на штыке и мечах, а на чести и совести. К работе над упражнениями и занятиями уже подключились профессиональные психологи.











