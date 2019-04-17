Атавизм Древнего Рима: Зоозащитники России требуют распустить цирки и зоопарки

Сегодня, 19:10

Издевательство над животными в стране достигло чудовищных масштабов, уверены борцы за права братьев наших меньших.

Организации по борьбе за права животных в России уже в полный голос заговорили о недостатках российского законодательства в этой области, но на днях они перешли от слов к действиям.

Несколько тысяч людей подписали адресованную президенту РФ Владимиру Путину петицию, в которой требуют прекратить тестирование косметики и бытовой химии на животных. Однако еще больше зоозащитников тревожат мероприятия Минкульта РФ, направленные на популяризацию в России цирков и зоопарков. После истории с «китовых тюрьмах» в Приморье зоозащитники считают это недопустимым. Они ставят в упрек министерству и правительству страны в целом расцвет развлекательной индустрии с и пользованием зверей, а некоторые из них в принципе требуют распустить эти заведения. По их мнению, именовать выступления с дрессированными животными культурными мероприятиями – это кощунство, атавизм Древнего Рима.

«Запретить дельфинарии (нам что, мало ситуации с «Китовой тюрьмой»?!), цирки с животными, контактные зоопарки, океанариумы! Никакого лицензирования! Только строгий запрет на варварство! Я против садизма над животными!», «Я за полное уничтожение незаконных индустрий, связанных с нещадной эксплуатацией животных – переездные цирки/зоопарк/дельфинарии», - призвали они. «Цирки зоопарки не пройдут! пусть люди сами себя веселят! животные не должны страдать ради избавления людей от скуки и ради раскрашивающих себя баб с заниженной самооценкой!!!», - тут же присоединились к ним сторонники в Instagram.

Как следует из свидетельств экспертов в сфере защиты прав животных, Россия – аутсайдер по заботе о братьях наших меньших. Хуже обстановка только в Китае. Там тестирование косметики на животных не только не запрещено, но и строго обязательно. Более того, выяснилось, что многие западные страны используют Китай и его законодательство, чтобы тестировать там свою продукцию, тем самым оставаясь «чистыми» перед своим народом и законом.

Сегодня разработка законов о защите прав животных ведется в России с досадной поспешностью и без привлечения экспертов. И это удручает специалистов-зоозащитников и их сторонников. Если законы создаются с такой поспешностью, значит это делается для галочки и никакой ценности иметь не будет.