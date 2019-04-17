«Вертел я такой комфорт»: Показушная техподдержка «Яндекс.Такси» дала сбой в Новосибирске

Сегодня, 17:00

В некоторых городах служба словно вовсе существует только на бумаге.

Частый клиент «Яндекс.Такси» из Новосибирска столкнулся со ставшим нормой хамством водителя. При этом, как он признался в жалобе, до низостей опускаются уже водители повышенного уровня обслуживания.

Так, один из таксистов тарифа «Комфорт», увидев непродолжительный маршрут следования, решил отлынуть от работы, объяснив своё поведение главной фразой: «Я вертел такой комфорт». После этой дерзости водитель «Яндекс.Такси» отказался идти навстречу клиенту и впоследствии отменил поездку с выгодой в свою пользу в размере 134 рублей.

Обиженный и «ограбленный» новосибирец сразу же пожаловался в техподдержку, но в ответ услышал тишину. Как оказалось, это не первый случай игнорирования клиентов в периферии. Аналогичное происшествие произошло в Екатеринбурге. Показушная техподдержка сервиса, которая за считанные минуты отвечает на жалобы в Twitter, просто «забила» на основное приложение, очевидно, создавая себе фейковый имидж на просторах Сети.

Сказать, что система дала сбои, и водители не знают о таком положении дел в компании, будет неправильно. Как стало известно из узких кругов настоящих сотрудников «Яндекс.Такси», проверка личности водителя проводится поверхностно. Даже заблокированный таксист может использовать чужие данные и вновь сесть за «фирменный» руль. И это вопреки всем правилам, расписанным компанией на сайте. Очевидно, что такая халатность при приёме на работу даёт волю водителю сразу вести себя по-хамски с клиентами.