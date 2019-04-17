Излишняя откровенность: В Челябинске маркетологам одного из кафе может грозить крупный штраф

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Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась рекламой, которую кафе быстрого обслуживания опубликовало в соцсетях. На фото изображена молодая девушка и весьма неоднозначные надписи.

Реклама с сексуальным подтекстом давно стала частью жизни россиян. Стройные девушки в купальниках рекламируют и шиномонтажные мастерские, и ледовые буры. Но иногда маркетологи переходят все мыслимые границы.

В Челябинске жители города сами подали жалобу на неподобающую рекламу в социальных сетях. Кафе быстрого питания в рекламной публикации использовало образ молодой девушки, которая пьёт колу и откусывает бургер. Рядом с иллюстрацией располагались неоднозначные подписи: «Соси сколько хочешь» и «Бери в рот за «копейки»». Тем самым рекламные креативщики решили привлечь внимание к дешёвым бургерам и напиткам, которые можно пить, сколько в неограниченном количестве.

Челябинск стал настоящим эпицентром рекламы интимного характера. Ранее горожане жаловались на рекламу скидочных купонов с откровенной постельной сценой в качестве иллюстрации.

Фото опубликовано на сайте 74.ru

Штраф в размере полумиллиона рублей рисковал получить бар, у которого на двери было написано «войди в меня», а на рекламе девушки сообщали «люблю сверху» и «никогда не отказываю». Не дождавшись штрафа, бар самоликвидировался.

Сейчас же расследование проводится в отношении кафе быстрого питания. Федеральной антимонопольной службе предстоит выяснить, насколько законна подобная игра слов.