Плати за шаги: Водители «Яндекс. Такси» заставляют пассажиров платить за прогулки до машины пешком

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Клиент «Яндекс. Такси» рассказал об изощрённых манипуляциях столичных таксистов, благодаря которым пассажиры платят за свою пешую прогулку до машины в аэропорту Домодедово.

Сервис «Яндекс.Такси» продолжает неприятно «удивлять» клиентов, непроизвольно создавая новые способы одурачивания пассажиров водителями. С очередной схемой обмана столкнулись столичные пассажиры, обнаружившие, что стоимость поездки на «радушном» жёлтом такси из аэропорта Домодедово значительно разнится при заказе из определённых точек терминала.

Как поведал один из пассажиров, с подобной уловкой он столкнулся после прибытия в аэропорт вечерним рейсом. Заказывая такси, мужчина был неприятно удивлён тому, что стоимость поездки из терминала в приложении «Яндекс.Такси» в два раза превышает известную ему фиксированную стоимость по данному маршруту. Однако самое интересное ожидало впереди. Стоило только отойти на 50 метров от изначальной точки, как цена на поездку снизилась с 2000 рулей до 1700, а ещё через 15 метров – до 1025 рублей. Довольный собой мужчина заказал машину, но всё оказалось не так просто. Водитель такси отказался забирать пассажира из этой точки и потребовал вернуться к той, откуда стоимость поездки оценивается в 2000 рублей.

Логично рассудив и проверив свою теорию на практике, клиент «Яндекс.Такси» понял, по какому принципу устанавливаются цены в терминале. Так, всё зависит от трёх точек - В1, С1, D1. Видимо, приложение агрегатора принудительно позиционирует их как отдельные местоположения, накручивая таким образом цены на услуги такси для несведущих в подобных хитростях пассажиров.

Впрочем, знать об этой маленькой хитрости, как оказалось недостаточно, так как водители отказывались от заказов из более «дешёвых» точек, требуя вернуться к самой дорогой. При этом, по наблюдениям пассажира, добираться от «самой дорогой точки» терминала те самые 60 метров, за которые они доплачивали около 1000 рублей, усталым пассажирам «Яндекс.Такси» приходилось всё же пешком.

Вероятно, именно за свою пешую прогулку до автомобиля с чемоданами наперевес пассажиры оплачивают поездку по двойному тарифу, так сказать, плати за шаги. Тяжело представить, в какую ещё сумму может обойтись клиентам очередное проявление «заботы» агрегатором.