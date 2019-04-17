«Аэрофлот, что происходит?»: Авиакомпания задержала рейс, не предупредив пассажиров

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«Регистрация ещё даже не началась, никакой информации от компании. Просто стоять в очереди без малейшего понимания происходящего не круто», - пишет пассажир.

Задержка произошла в аэропорту Шёнефельд, Берлин. Как пишет возмущённый пассажир, рейс задержали не по вине авиакомпании, а из-за «коллапса» в самом аэропорту.

По сообщению ТАСС, в аэропорту Шёнефельд возникла непредвиденная ситуация из-за экстренной посадки самолёта Bombardier Global 5000, принадлежащего ВВС Германии. Как пишут СМИ, самолёты такого типа используются Люфтваффе для перевозки правительственных делегаций.

Службы аэропорта смогли сравнительно быстро справиться с возникшей проблемой, однако для гражданина России, простоявшего несколько часов в очереди на регистрацию это не стало оправданием для авиакомпании.

«Прислать СМС с информацией о задержке рейса по не зависящим причинам, а не молча закрывать все стойки регистрации - хороший тон со стороны авиакомпании», - пишет пассажир в комментариях к собственной записи.

С ним сложно не согласиться, стоять в очереди без понимания происходящего действительно очень неприятно. Однако, учитывая форс-мажорный характер ситуации, Аэрофлот мог банально не успеть адекватно среагировать на проблему. Что может говорить как о непрофессионализме работников компании, так и о внезапности и сложности возникших обстоятельств.

Тем не менее, вероятно каждый в той очереди задавался вопросом, который написал в Twitter возмущённый пассажир авиакомпании: «Аэрофлот, что происходит?»