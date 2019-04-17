400 тысяч на мороженое: Несовершеннолетний сын мэра Серова заработал почти полмиллиона рублей за год

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Более 400 тысяч рублей в год и недвижимость площадью больше, чем у влиятельного отца — стали известны данные об имуществе и доходах младшего сына мэра города Серов Василия Сизикова.

Чиновники Свердловской области продолжают отчитываться о доходах за прошлый год. Василий Сизиков, мэр города Серов согласно декларации заработал в 2018 году достаточно неплохую сумму - 2,6 миллиона рублей. С недвижимость у градоначальника также нет никаких проблем - в его пользовании находятся два жилых дома, площадью 121 кв.м, и 296 кв.м.

Однако, у несовершеннолетнего сына Василия Сизикова ситуация с недвижимостью даже лучше, чем у влиятельного отца. В пользовании ребёнка находится жилой дом площадью 552,8 кв.м, а также квартира 212 кв.м. Помимо этого, согласно декларации о доходах сын чиновника заработал 409,9 тысяч рублей за 2018 год. В месяц сумма получается весьма неплохая — порядка 34 тысяч рублей, а это выше, чем у многих госслужащих — врачей и педагогов.

В сети уже можно наблюдать ироничные комментарии пользователей, которые предполагают, откуда такие деньги мог заработать несовершеннолетний: «Квартиру сдал в аренду и так заработал, что тут не понятного то?», «Так, на мороженое».

В декларации о доходах не было указано, откуда у сына мэра такой доход, однако глава Серова уже успел дать ответ на очевидный вопрос. Василий Сизиков сообщил, что деньги — это не что иное, как алименты на ребёнка, которые он выплачивает своей бывшей жене.