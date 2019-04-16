«Можно взять, не заплатив»: Сотрудница «Почты России» раскрыла законную схему получения «халявных» денег

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Клиент может бесплатно воспользоваться услугами, зная «дыру» в системе почтовой службы, - утверждает сотрудница.

Многие из нас отправляли и получали посылки в отделениях «Почты России». Большинство ругают почтовый сервис, ведь есть тому причины и недостатки. Однако страдают порой не клиенты почты, а сотрудники отделений.

Как оказалось, всё прозаично и просто. Сотрудница «Почты России» раскрыла вполне законную схему получения «халявных» денег компанией, а также клиентами. Однако за эту халяву оплачивают потом рядовые сотрудники. При получении почтового перевода, посылки или пакета документов, за них обязательно необходимо расписаться. Но есть и недобросовестные люди, которые знают эти самые «дыры» в системе, которые ставят обычных операторов в неловкое положение.

Клиент просто приходит и «заговаривает зубы» оператору почтового отделения, который и не подозревает, что клиент не расписался в накладной. А это значит, что он по документам не получал ничего. В таких случаях, невнимательный сотрудник платит за услугу. Порой суммы доходят до 30 тысяч рублей, при зарплате в 11 тысяч. Это также касается и тех случаев, когда нет документов, подтверждающих оплату. Тогда сотрудники также обязаны компенсировать деньги, даже если всё было сделано правильно. Даже опытный работник может упустить из виду мелкую деталь, несмотря на то, что деньги отданы.

И виной этому даже не совсем сотрудники, которые на мгновение потеряли бдительность, а сама система организации «Почты России». Система устарела, но её почему-то никто не торопится менять, ставить достаточное количество видеокамер для удостоверения правдивости слов операторов. Для «Почты России», видимо, главным является клиент, который платит за услуги, но никак не клиент, который уйдёт довольным и благодарным из отделения. Пока система не совсем клиентоориентированная, и она не ориентированная также и на сотрудников.