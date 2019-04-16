Шиш вам, а не интим: Мошенники в Tinder опустошают карточки россиян под видом девушек

Сегодня, 20:38

Воры скрываются под фейковыми фото, требуя оплатить свидание онлайн, - утверждают пользователи сети.

Популярное приложение для знакомств стало пристанищем для вымогателей. Мошенники в Tinder опустошают карточки одиноких россиян под видом красивых девушек. Как рассказывает один из пользователей, он нашел в приложении даму, которой он также понравился. Девушка довольно быстро настояла на свидании, потому что якобы не любит общение в сети. Уже сам этот факт должен настораживать наивных искателей приключений.

Мужчина попытался договориться с избранницей о месте встречи, однако его вариант с кинотеатром был проигнорирован. Девушка настаивала на встрече в некоем пространстве, которое арендуется для уединенного отдыха перед большим экраном. Подобные места еще называют «антикинотеатрами». Герой истории финансово такое место потянуть не мог, на что щедрая барышня предложила оплатить половину стоимости из своего кармана.

Место, предложенное симпатичной девушкой, мужчина так и не нашел по поиску в интернете. На сайте заведения бронирование было доступно только при оплате картой онлайн. Мужчина заподозрил неладное, отказавшись от такого способа оплаты. На этом диалог с прекрасной незнакомкой прервался, и в Tinder ее найти так и не удалось.

Подобные истории уже не первый раз всплывают в сети. Ранее мужчины уже делились похожими рассказами, где фигурировали ресурсы smoktime и roomplex. Вероятно, владельцы подобных сайтов выставляют в Tinder случайные фото симпатичных девушек из сети и неплохо наживаются на одиноких мужчинах, желающих устроить приятный вечер. Однако против таких людей работает сетевая поговорка «Шиш вам, а не интим», ведь взамен они часто получают развод на деньги.