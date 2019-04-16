Летай или ешь: Пассажир «Аэрофлота» пожарил мясо в зале Шереметьево, чтобы сэкономить на еде

Сегодня, 17:50

Путешествовать самолетом, видимо, настолько дорого для россиян, что они научились находить выгоду даже в самых сложных ситуациях.

Жалобы на высокую стоимость билетов от «Аэрофлота» - классика современной России. Пассажиры не хотят слушать, что происходит девальвация рубля, а цены на керосин скачут. Они упрямо жаждут снижения стоимости перелетов, но «Аэрофлот» пока обещает лишь удержать суммы на прежнем уровне.

Людям, которые не могут работать без авиапутешествий, осталось лишь согласиться с условиями авиаперевозчика. Но желание экономить у некоторых сильнее воли «Аэрофлота», именно поэтому в отечественных аэропортах встречаются вот такие вот гении бережливости.

Пассажир, без капли стеснения, устроил из зала ожидания Шереметьево скромную кухню. Достав переносную плиту, мужчина пожарил мясо, тем самым, сэкономив на еде в местных кафе. При выборе: летай или ешь, наш герой предпочел оба варианта.

Реакция россиян на оригинальную экономию была неоднозначной. Кто-то поддержал мужчину, добавив, что, помимо цен, в кафе Шереметьево невыносимая на вкус еда. Кто-то обозвал таинственного незнакомца обычным бездомным с необычным, как для БОМЖа, сервисом. Ну а кто-то просто рассказал о кафе в Шереметьево и других аэропортах Москвы, где и цены сносные и качество еды вполне приличное.