Нанотехнологии по-русски: Поломку в саратовском автобусе починили деревянной палочкой

Сегодня, 19:04

За целостность пассажиров отвечает прут, заменивший металлическую трубу.

В последнее время все чаще стали появляться посты, полные человеческого негодования, о состоянии общественного транспорта во всех уголках России.

Очередной пример нанотехнологий по-русски предоставили жители города Саратов. На представленном изображении видно, что поломку поручня в городском автобусе починили, если можно так сказать, обычной деревянной палочкой. Ветку прикрепили простой пластиковой стяжкой, вероятно, с надеждой, что это поможет удержать металлический поручень на своем законном месте и он не упадет кому-нибудь на ногу.

Следует отметить, что данный автобус №53, давно вызывает у горожан массу недовольства, начиная от некомпетентных водителей, которые иногда мчатся по проезжей части, не обращая внимания на правила движения, и заканчивая вот таким катастрофическим состоянием автобусных «внутренностей». Жителей Саратова весьма печалит такое положение дел.

Удивительно, что ни транспортное управление, ни администрация города не проявляют интереса к сложившейся ситуации. По крайней мере, на данный момент.

Сегодня дела с общественным транспортом складываются весьма печально. Устаревшие единицы автотехники курсируют по российским городам, подвергая жизни пассажиров опасности. Цены на проезд подымаются, придумываются какие-то новые транспортные реформы, а качество автобусов оставляет желать лучшего. Поэтому по всей стране острым вопросом стоит решение проблем с транспортной инфраструктурой .