Чтобы Россия была сильна: Налог на перекрестки приблизил казавшийся смешным налог на воздух

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Налоговые законы РФ продолжают пугать граждан своей «креативностью».

Борьба с пробками в России - повестка крайне важная. Особенно часто она всплывает на уровне местных управлений больших городов. Видимо, поэтому бороться решили с этой проблемой самыми радикальными методами. Согласно предложению национального ведомства «Автонет», в России уже в 2020 году может появиться налог на перекрестки.

Эксперты уверены, что платные перекрестки смогут положительно отразится на загруженности дорог, якобы потому что водители начнут качественнее прокладывать свой маршрут и, следственно, избегать дорог с высокой загруженностью. Платные ограничения не будут постоянными, их намереваются включать в определенные часы.

Безусловно, после обнародования такой инициативы соцсети захлестнула волна гневных комментариев в адрес ее авторов. Приблизилась в их обсуждениях тема казавшегося ранее смешным налога на воздух. Частью этого диалога даже стала член комитета Госдумы по транспорту, депутат от партии КПРФ Ольга Алимова. Она посчитала, что вскоре подобные инициативы могут даже выход из дома «превратить в деньги». Чиновница предполагает, что люди вынуждены будут платить за воздух и свою жизнь. Она считает, что денег в бюджете «валом», а почему-то все перекладывают на простых россиян.

Безусловно, некоторые налоговые инициативы имеют свою цель и могут приносить в казну государства немалый доход, однако другие, вроде описанной, кажутся совершенно издевательскими. Возможно, последующие редакции данного предложения изменят его в лучшую сторону, однако пока рано об этом говорить.