Сгубил патриотизм и спички: Кобзон сам отказался от шанса на долгую жизнь

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Гордость и чувство собственного достоинства сыграли с Кобзоном злую шутку.

В 2018 году не стало голоса целой эпохи - неповторимого Иосифа Кобзона, чьи песни до сих пор не сходят из уст множества россиян. Он скончался после долгой борьбы с онкологией, которую не смогли уничтожить ни европейские, ни отечественные светила медицины.

Ни для кого не секрет, что рак возможно полностью победить на ранней стадии. В России с онкологическими заболеваниями медики начали бороться основательно и результативно не более десяти лет назад, поэтому шансов на полное излечение у супруга Нелли Дризиной в России в начале болезни практически не было. Известно, что в США уже в 2000 году активно внедрялись медицинские технологии по борьбе с новообразованиями, и успешно удалялись из организма больного с минимальными рисками рецидивов. Но Иосиф Кобзон так и не смог попасть на своевременное лечение за океан, поскольку получил ограничение на въезд в страну из-за подозрения в связи с криминальными авторитетами.

Во время пребывания Кобзона в США в 1995 году, ФБР арестовала его знакомого, Вячеслава Иванькова, который, как известно, являлся одним из самых серьезных криминальных авторитетов России. Служба нашла якобы спичечную коробку в мусорном ведре российского певца с записанным на ней номером телефона вора в законе, более известного как Япончик. С того момента США отказали во въезде супругу Нелли Дризиной, несмотря на то, что он отрицал связь с Япончиком.

Правда, спустя год, если верить интервью издания «Собеседник» N39 за 1996 год, Иосиф Кобзон признался, что все же поддерживает дружескую связь с Иваньковым из-за личного интереса. С учетом всех вышеизложенных фактов, можно предположить, что Кобзон пожертвовал здоровьем ради друга, не зная заранее о том, что может произойти в его жизни. Получается, Кобзона сгубил патриотизм и спички в качестве вещественного доказательства, из-за которых он больше не попал в США. А шанс на долгую жизнь был очень высок, хоть Иосиф Давыдович сам от него отказался поневоле.

Конечно же, избавиться от рака простаты можно было и в Германии, где супруг Нелли Дризиной неоднократно оперировался. Но, как известно, операции вызвали ослабление иммунитета и ослабили и без того пошатнувшееся здоровье, и начиная с 2005 года Кобзон только и боролся за жизнь. Несмотря на дикую боль, певец продолжал заниматься не только сольной карьерой, но и общественно-политическими делами.

Иосиф Кобзон, как прирожденный дипломат и политик, не делил общество на богатых и бедных, криминальных авторитетов и рядовых граждан. Политик старался проникнуться проблемами и жизнью других, напрочь забыв о том, что для него это может обернуться худом. Но в этом, как утверждает его вдова Нелли, и была особенность певца - готовность отдать свое здоровье и жизнь ради других.