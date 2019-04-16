Голозадые помощники: Россия хочет восстановить Нотр-Дам, «забив» на своих пенсионеров и дороги

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Вероятно, правительство стало забывать, что и собственных проблем в России более чем достаточно.

За страшным пожаром, разразившемся вчера в Нотр-Дам-де-Пари наблюдает, без преувеличения, весь мир. Для самих же французов собор Парижской Богоматери является одной из главных архитектурных, религиозных и культурных памяток. Именно поэтому сейчас вся французская нация находится в шоке от произошедшего и уже начинает кампанию по восстановлению здания, сильно пострадавшего от пожара. Принять участие в ней внезапно пожелало правительство России, объявившее о национальном сборе средств и этим заявлением, безусловно, шокировало многих.

Стоит начать, как минимум с того, что помощник из современной России получается, как бы это не звучало, голозадый. Проблема в том, что для восстановления Нотр-Дама и участия в этой кампании правительство будет расплачиваться деньгами, собранными в народе, с помощью музеев, галерей и всех неравнодушных.

Глава департамента музеев при Минкульте Владислав Кононов заявил, что у россиян якобы «генетически заложено помогать тем, у кого случилась беда». Господин Кононов, вероятно, запамятовал, что в России проблема с нищенствующими пенсионерами никуда не девается, проблема отсутствия какой-либо инфраструктуры, дорог и уровня в регионах заставляет желать лучшего, вопросы средней зарплаты в стране и вовсе стоит оставить за скобками.

При всем этом, безусловно, неполном списке проблем определенные представители правительственного аппарата намерены безвозмездно отдавать российские деньги в европейские страны, которые только недавно спускали на Москву всех собак. Так неужели не лучше направить финансы в русло, которое ближе российским людям и службу окажет именно им? Остается надеяться, что правительство правильно расставит приоритеты.