Как сыр в мышеловке? Мошенники зарабатывают миллионы на «выгодных» купонах

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Мошенники продают купоны, которые уже давно не действуют, однако покупатель узнает об этом уже после того как оплатил товар.

Часто у покупателей остается множество неиспользованных купонов, которые уже не нужны, но их еще можно использовать. Многие продают купоны по недорогой цене, и оба сдельщика остаются в плюсе. Однако появился новый вид мошенничества по купонам.

Уже есть множество потерпевших. Большинство покупателей хотят с максимальной выгодой для себя приобрести товар, но как говорится скупой платит дважды. Существует множество фейковых аккаунтов в социальных сетях, где люди продают купоны на крупные суммы, но стоят они конечно, меньше, а из проданных купонов выходи неплохая сумма.

Однако большинство предлагающих такие услуги продают купоны уже давно не действующие. Мошенники втираются в доверия через переписку, показывая скриншот желаемого товара, при этом говорят, что на эту услугу уже имеется спрос, поэтому нужно приобрести «лжекупон» как можно скорее. После того, как жертва отправляет свои денежные средства человеку и вводит промокод для того, чтобы получить желаемую скидку, оказывается, что он уже давно не действует.

Заявление в полицию может быть, конечно, написано, но вот только установить личность человека фейковой страницы крайне сложно, а денежные средства чаще всего присылаются на электронные кошельки. После многочисленных вопросов о том, что код не работает мошенники уже не ведут диалога с покупателем, а переходят к новой жертве.

Продажа этих выгодных купонов выглядит как сыр в мышеловке. Мошенники таким способ зарабатывают миллионы. Потерпевшие настоятельно требуют людей тщательно проверять источники, которые предлагают подобные услуги, чтобы не оказаться в подобной ситуации.