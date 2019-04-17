В «Московской электронной школе» (МЭШ) будет представлен новый сервис «Самодиагностика»

Сегодня, 04:53

Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина анонсировал появление в разделах образовательного мегапроекта «Московская электронная школа» (МЭШ) нового сервиса «Самодиагностика». Его целевая аудитория — школьники мегаполиса, которые с его помощью смогут эффективно готовиться к итоговым контрольным работам в конце учебного года. В МЭШ откроется специальный раздел, в котором можно будет найти аналоги таких работ по всем параллелям, а также всем предметам. Они были разработаны на совместной основе с Ассоциацией учителей-предметников, — сообщил министр.

В своем комментарии Исаак Калина рассказал, что сервис «Самодиагностика» покажет школьникам и их родителям примерный уровень сложности работы, которую ученики должны будут выполнить по итогам учебного года. Благодаря этому учащиеся смогут оперативно подтянуть тот или иной предмет по мере необходимости.



