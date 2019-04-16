Последнее дело Кобзона. О том, как Навальный стал «горячей точкой» жизни Иосифа

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Громкое дело о разбирательствах с, по мнению Навального, коррупционером Юрием Чайкой могло стать причиной быстрого развития болезни Кобзона на нервной почве.

Нашумевшая история о расследовании с обвинениями, выдвинутыми в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки, который является прокурором Фонда борьбы с коррупцией, стала возможным толчком к ухудшению здоровья Кобзона.

Оппозиционер Алексей Навальный собрал документы, доказывающие виновность в коррупции генпрокурора Юрии Чайки. Иосиф Кобзон на тот момент являлся депутатом Госдумы хотел лично разобраться в этом вопросе, и весь пакет документов, доказывающий вену обвиняемого, Навальный должен был передать Кобзона, но ему так и не удалось разобраться с этим вопросом.

Многие считают, что узнав правду о коррупционных делах Чайки Иосиф хотел доказать вину обвиняемого, однако после разбирательств в 2015 году здоровье Иосифа начало давать сбои.

Многие считают, что именно разбирательство по делу Чайки подкосило здоровье народного артиста. Как известно у него диагностировали рак, а на нервной почве болезнь начала прогрессировать с удвоенной силой, поэтому ему не удало довести это дело до конца и вплотную заняться своим здоровьем, но уже было слишком поздно.

Некоторые утверждаю, что Иосиф Кобзон был причастен к кругам мафии и, возможно, заниматься выяснением этого вопроса он завещал именно ей. Сам Чайка утверждал, что эта информация ложная, заказная и лживая и в коррупции он не замешан.

У общества возник вопрос, почему же дело так и не завершилось, а здоровье Кобзона резко ухудшилось. Большая половина фанатов уверены, что здоровье депутата пострадало после того, как он взял на себя ответственность разобраться с Чайкой лично. Расследование было сплошной нервотрепкой, а на фоне этого рак стал только разрастаться, считают люди.

Так совпало, что это было последнее громкое дело Кобзона, в котором должен был разобраться артист, и оно стало, увы, роковым.