Опознан статочный виновник смерти Кобзона. Иосифа погубила Нелли и «мафия»

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Связь Иосифа Кобзона с вором Тайванчиком подтвердил сам авторитет, намекнув, насколько глубоко увяз мэтр в его делах.

Смерть Иосифа Кобзона произошла по большей части из-за невозможности продолжать лечение за границей и попадания под евросанкции. А по ряду источников, Иосиф Давыдович попал в санкционный список из-за своих связей с русской мафией, и подтверждения этому, наконец, нашлись, пусть и косвенные.

Вор в законе Тайванчик, он же Алимжан Тохтахунов, известен, прежде всего, как «лучший друг» российской эстрады. Такие звезды как Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, София Ротару всегда ему благоволили за его «щедрую помощь». Во многом благодаря нему, они и собирали стадионы и огромные гонорары со своих концертов, сообщает источник «Компромат.Групп».

Но за администрирование звезд не дают уголовных сроков и тем более воровских погон. Долгое время Тайванчик «сплавлял» контрабанду в виде антиквариата в Западную Германию (ФРГ) другому вору Ефиму Ласкину (Фиме). Тут же может быть замешан мэтр отечественной сцены Иосиф Кобзон.

Уже давно не секрет, что супруга трагически ушедшего тенора и депутата Госдумы, Нелли Кобзон, питает особую любовь к антикварным изделиям, которыми был заставлен их дом. «Романтик по несчастью» Иосиф Кобзон мог получать часть антиквариата в награду от своего давнего друга Тохтахунова, которого в начале 00-ых спас от заключения в тюрьме.

Также, Иосиф Кобзон не раз был замечен в связях с другими крупными криминальными авторитетами и ворами в законе. Согласно изданию «Компромат.Групп», его не раз замечали на дружеских посиделках с Вячеславом «Япончиком» Иваньковым и с Отари Квантришвили, а также звезда эстрады оказывал всяческую поддержку приемному сыну Япончика, Виктору Калине.

Статочным виновником в смерти Кобзона опознана именно любовь тенора к своей жене, и попытка сделать ее счастливой, пусть и не самым законным способом.