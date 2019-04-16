Помнят все, кроме Яндекса: система «забыла» про день рождения Аллы Пугачевой

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Секрет вечной молодости Аллы Пугачевой оказался не в чем-то мистическом и загадочном, а в банальной ошибке поисковой системы Яндекс.

Алгоритмы системы поиска Яндекс и Google разнятся настолько, что большая часть пользователей Рунета пользуются ими обеими. Но, несмотря на это, Яндекс занимает 1-е место по России в общем рейтинге поисковых систем, но 21-е в мире. Компания Яндекс более молодая и более «скромная» компания в сравнении с Гуглом, от того и понятны периодически сбои в алгоритмах поисковых систем, которые, чаще всего могут повеселить пользователей, как например, омоложение примадонны российской поп-сцены Аллы Борисовны Пугачёвой.

Такого важного для российской эстрады человека как Алла Пугачева поздравили с 70-летием не только близкие и родственники, а каждый, для кого она оказалась авторитетом в мире музыки, и даже некоторые видные политики. В целом, поздравили все, кроме Яндека.

Однако подобный сбой оказался несущественным и даже позабавил людей – не обидится же Пугачева на поисковик. Однако бывают сбои посерьезнее, которые становятся настоящей проблемой для пользователей.

Частые проблемы с Яндекс.Такси, на которые жалуются пользователи Рунета – при поиске машины не показывает свободных водителей, а у таксиста не показывает заявки. И также проблема с Яндекс.Картами, маршрут на которых сбивается или прокладывается по непроходимой местности.

А 21 марта 2019 года был самый крупный сбой за последнее время – «полетели» все Яндекс-сервисы, включая браузер (только на устройствах Apple), музыку, еду, карты, такси и диск (облачное хранилище). Однако все это не заставляет пользователей отворачиваться от компании и предоставляемых ею услуг. Да и сам Яндекс признает, что ошибки есть, и даже готов платить за их нахождение. Такой сервис прозвали «Охота за ошибками».