Слезы Парижской Богоматери: католики вышли с молитвами и песнями к горящему Нотр-Даму

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Ужасная потеря одного из самых главных символов Франции привела огромное количество людей по всему миру к отчаянию.

15 апреля в 18.30 по местному времени сработала пожарная сигнализация в соборе Нотр-Дам-де-Пари, после чего на место происшествия прибыли около 400 человек из пожарной бригады. Пожар длился более 6 часов. Заявлено об одном пострадавшем, им стал участник пожарной бригады. Однако жертв могло быть куда больше, из-за высоких температур был риск обрушения крыши, когда внутри находились пожарные.

Люди, выходившие на улицу, не обязательно католики, столпились у горящего собора и читали нараспев молитвы, и просто пели, отдавая дань «ушедшей эпохе». И даже когда пожар был локализован, более тысячи человек осталось на месте – слезы Парижской Богоматери.

Местные СМИ прозвали это шествие – «исторические соболезнования», оценив масштаб и преданность французов одному из самых знаменитых памятников культуры.

Некогда великолепный памятник архитектуры, о котором писал еще Виктор Гюго в 1831году в своем знаменитом романе «Собор Парижской Богоматери», сгорел практически дотла. Однако, по словам мэра Парижа Анн Идальго, все не так уж плохо, сохранилось многое из того, что ожидали потерять навсегда. Мэр прибыл вместе с президентом Макроном на место происшествие и обследовал внутреннее состояние после окончания пожара.

Официальной причины пожара заявлено не было, однако по предварительной версии, как сообщает Lenta.ru, возгорание могло начаться на строительных лесах, окруживших полностью парижский собор. Стены Нотр-Дам-де-Пари должны были планово восстановить – в силу возраста строения, его необходимо периодически реставрировать, чтобы он не оказался в том же состоянии, о котором писал Виктор Гюго – ветхом.