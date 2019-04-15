Рейтинг не пахнет: Россиянка захотела поговорить с Путиным о собачьих какашках

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Лишь президенту под силу заставить собачников убирать «мины» за питомцами, считает женщина.

Маму из Екатеринбурга чрезвычайно беспокоят собачьи экскременты на улицах ее города. Незначимая, на первый взгляд, проблема довела женщину до всплеска негативных эмоций и возмущения. Екатеринбурженка даже придумала, как повлиять на некультурных собачников, не приученных гулять с пакетиком. Россиянка захотела поговорить с Путиным о собачьих какашках, ведь рейтинг не пахнет, а привлечение внимания к такой проблеме явно будет на руку главе государства.

Как известно, у президента три собаки: Конни, Баффи и Юмэ. Он уж точно знает, как в цивилизованных государствах обходятся с собачьими какашками. Возмущенная россиянка даже предлагает федеральным каналам осветить этот насущный вопрос. Защитница чистых улиц хорошенько прошлась по журналистам, утверждая, что насущные проблемы простого народа совсем не освещаются, а телеэфиры заполонили новости про США и Украину, как в программе Дмитрия Киселева. По мнению россиянки, обратная ситуация дала бы пищу для размышлений некультурным собаководам.

Женщина приводит в пример ситуации, когда проблема собачьих какашек стоит особенно остро: прогулка с двумя маленькими детьми, с коляской, которая может наехать на «мину», а также период токсикоза во время беременности. Если вдруг предложенный план с Путиным не сработает, россиянка предлагает перейти к радикальным методам – штрафовать непоколебимых владельцев собак за какашки. Для патрулирования парков могли бы быть собраны дружины добровольцев, которые прививали бы собачникам любовь к порядку, считает женщина.

В сети идею россиянки пожаловаться Путину на собачьи экскременты оценили далеко не все. В основном, граждане РФ считают этот вопрос прерогативой мэра конкретного города, а также вопросом совести самих граждан. Некоторые пользователи указывают, что имеющиеся в парках таблички с требованием уборки за питомцами не работают, ведь ни баков для мусора, ни бесплатных пакетов поблизости нет. Однако по-настоящему ответственный россиянин не станет ждать этих благ от чиновников, а вооружится своим пакетом и позаботится о чистоте улиц, считает автор поста.