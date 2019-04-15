Кредит на здоровье: Петербургский медцентр подозревают в мошенничестве

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О неправомерных действиях медиков культурной столицы рассказал сын пострадавшей.

Жители северной столицы заподозрили один из петербургских медцентров в мошенничестве, возможная цель которого увеличить финансовый поток в учреждении. Об этом вопиющем случае стало известно по словам сына одной из вероятной пострадавшей пострадавших, которая по своей наивности подписалась на кредит на здоровье.

Автор рассказал, что на его мобильный телефон, и номера многих других граждан поступали звонки из колл-центра медучреждения, якобы для выявления уровня здоровья и вменяемости предполагаемых клиентов. Если человек отвечал ясно на все вопросы, звонившие просто бросали трубку. А если чувствовалось некое недопонимание в речи клиента, сотрудники якобы «раскручивали» его на дорогостоящие процедуры на кредитной основе.

Так случилось с его матерью, которая, в силу своего возраста, поддалась на уловку медицинских работников. В ходе собственного расследования, автор выяснил, что наживается на здоровье горожан некий медцентр «Линия жизни».

Как оказалось, в ходе общения с пользователями форума, случай такой не единичный. Многие рассказали практически ту же ситуацию: медики якобы обзванивали в поисках жертвы с якобы актуальной информацией, опрашивали о состоянии здоровья, а затем отказывали из-за некоторых несоответствий.

Сам центр никаких комментариев пока не дал. Тем не менее, жители не намерены умалчивать о возможной мошеннической деятельности.