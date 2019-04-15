Бургерная мафия: Белгородский «МакДоналдс» оставил бывшего работника без 2 млн рублей

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Оказывается, знаменитая американская сеть может безнаказанно оставлять своих работников без заслуженных выплат.

Тихий российский город Белгород разразился накануне серьезным скандалом между местным жителем и гигантом в мире фастфудов – компанией «МакДоналдс». Последние оставили своего бывшего работника без 2 млн. рублей и каких-либо шансов на их получение. Именно в этот момент «белый и пушистый» семейный ресторан быстрого питания показал, что они вполне могут быть бургерной мафией, если это требуется.

В очередной раз, на примере белгородского «МакДоналдса», можно убедится в том, что простой человек, особенно в России, мало что может сделать против огромных корпораций, как указанная сеть. Жертвой так называемой бургерной мафии, как окрестили заведение в сети, оказался обычный молодой человек из Белгорода по имени Владимир. Он признался, что более 8 лет ему систематически не платили деньги за переработку.

Спустя это время белгородец наконец решился на радикальные действия и подал на знаменитый фастфуд в суд, дабы попытаться добиться справедливости там. Потребовал он, ни много ни мало, 2 млн. рублей. Как оказалось, молодой человек тоже не промах: прошел путь от простого работника до менеджера, помогал открывать еще один региональный «МакДоналдс», регулярно обучал новый персонал. Даже профсоюз, который он создал накануне увольнения, распался из-за того двух подписавших согласие на участие тут же уволили. Спорить сложно, подобное поведение компании действительно напоминает мафию.

Суд, где проходило слушание, однако, встал на сторону московского представителя фастфуд-сети, который прибыл в Белгород специально ради слушания. Притом, ключевыми аргументами ответчика стало то, что все происходившее в «МакДоналдс» - не выходило за рамки норм, а потому и обвинения якобы беспочвенны. Естественно, обманутый работник уже готовит апелляцию, но верится с трудом, что он самостоятельно сможет заставить столь крупную сеть признать свою неправоту.