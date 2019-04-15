Цвет настроения голубой: YouTube-шоу агрессивно пропагандирует однополые связи маленьким россиянам

Сегодня, 15:17

Мужчина с нетрадиционной ориентацией решил поделиться с детьми особенностями своих сексуальных предпочтений.

На просторах детского YouTube появилась видеозапись, которая возмутила своим содержанием даже бывалую публику. На канале Slivki Kids совсем еще маленьких россиян в ролике попросили задавать вопросы гомосексуалисту, якобы, ради того, чтобы развеять основные стереотипы относительно нетрадиционной ориентации и узнать, как в России дети реагируют на таких людей. Непонятно, зачем малышей с еще неокрепшим критическим мышлением заставляют играть в «цвет настроения голубой». Видимо, авторов не интересовало ничего, кроме просмотров. Как бы то ни было, их задумка удалась и в результате ролик за короткое время набрал более 1,5 миллиона просмотров.

Несмотря на то, что первое видео на эту тематику у канала вышел еще в конце февраля, массово обратили внимание на скандальное содержание видео только недавно, в продолжении «Дети задают вопросы гею». Проблема в том, что подобные ролики никакого глубинного посыла в себе не имеют, а лишь, пожалуй, агрессивно пропагандируют несовершеннолетним однополые связи, в чем можно убедиться, посмотрев хотя бы 5 минут. Современная детвора и их родители настолько жаждут славы в интернете, что позволяют своим чадам сниматься даже в таком антиморальном шоу.

Еще более пугает то, что в секции комментариев, на удивление, положительная атмосфера. Все только то и делают, что пишут главному герою слова поддержки, нахваливая его речь и физические данные. К сожалению, никому из комментаторов и в голову не приходит то, что во всем этом участвуют еще совсем юные дети, для психики которых подобная передача может впоследствии выйти наихудшим образом. Однако, просмотры на YouTube и жажда славы заставили авторов напрочь забыть о нормах морали.